प्रॉपर्टी डीलरों ने महिला को बुलाया पेंट हाउस, नशीला पदार्थ खिलाकर कई बार किया रेप, पति ने भी साधी चुप्पी

महिला की शादी 2016 में हुई थी। 2021 से उसके पति मनजीत जौहर और उसके बेटे मानव जौहर के साथ प्रॉपर्टी के काम में लग गए। परिवार आर्थिक रूप से पूरी तरह इन लोगों पर निर्भर हो गया। महिला के आरोप के अनुसार, जनवरी 2022 में मनजीत जौहर ने घर में अकेले होने का फायदा उठाकर उसके साथ जबरदस्ती की। जब महिला ने विरोध किया तो मनजीत ने ससुराल वालों को बदनाम करने की धमकी दी। महिला ने अपने पिता की बीमारी और पांच बहनों के भविष्य के डर से किसी को कुछ नहीं बताया।