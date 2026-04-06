दबाव में आए गैस एजेंसी प्रबंधक ने की खुदकुशी!  मौत पर आक्रोश, कई इलाकों में एलपीजी सप्लाई ठप

LPG Crisis : इंडेन गैस एजेंसी के एक प्रबंधक की खुदकुशी से शासन-प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। ये दुखद घटना उत्तराखंड के चम्पावत में घटी है। यहां पर कथित तौर पर दबाव में आकर इंडेन एजेंसी प्रबंधक 55 वर्षीय डीएस रावत ने खुदकुशी कर ली है। हालांकि मृतक के साले राजेंद्र बोरा के मुताबिक सोमवार शाम गैस एजेंसी से लौटने के बाद रावत एकदम स्वस्थ्य थे। घर पर वह पारिवारिक कार्यों में व्यस्त थे। शाम करीब सात बजे रावत ने उन्हें फोन कर बताया कि वह अपने मामा को जिला अस्पताल से डिस्चार्ज कराने जा रहे हैं। उनके मामा के पित्त का ऑरेशन हुआ था। मामा को डिस्चार्ज कराने के बाद रावत घर लौट आए थे। उसके कुछ देर बात गैस एजेंसी प्रबंधक रावत की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इस पर परिजन उन्हें जिला अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इधर, रावत की मौत को लेकर तमाम उटकलें लगाई जा रही हैं। उनके साले राजेंद्र बोरा ने लोगों से अपील की है कि रावत की मौत को लेकर किसी भी प्रकार की अटकलबाजी न करें। इधर, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आत्महत्या के कारणों की पड़ताल में जुट गई है। मौके से सुसाइड नोट भी नहीं मिला है।