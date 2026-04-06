यूपी पंचायत चुनाव पर लगा ब्रेक, विधानसभा चुनाव के बाद ही शुरू होगी प्रक्रिया, हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार

UP Panchayat Chunav 2026: यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर कराना अब संभव नहीं रह गया है। ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों का मौजूदा कार्यकाल बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। ऐसे में नई पंचायतों का गठन अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद ही हो पाएगा। प्रदेश में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को, क्षेत्र पंचायतों का 19 जुलाई को और जिला पंचायतों का 11 जुलाई को समाप्त हो रहा है। चुनाव की तैयारियों के लिए फाइनल मतदाता सूची 15 अप्रैल को प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और आरक्षण की पूरी प्रक्रिया भी करनी होगी। इतने कामों को देखते हुए मौजूदा पंचायतों के कार्यकाल खत्म होने से पहले नई पंचायतें बनाना मुश्किल हो गया है।