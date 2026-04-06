UP STF का एक्शन: भोपाल से वांछित कछुआ तस्कर गिरफ्तार, बड़ा नेटवर्क सामने आने की आशंका

UP STF Action: उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (STF) को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। टीम ने भोपाल (मध्य प्रदेश) से वांछित कछुआ तस्कर रविन्द्र उर्फ रमन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को लखनऊ के थाना सैरपुर क्षेत्र से पकड़ा गया। यह गिरफ्तारी वन्यजीव तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है।