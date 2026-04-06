UP STF का एक्शन: भोपाल से वांछित कछुआ तस्कर गिरफ्तार, बड़ा नेटवर्क सामने आने की आशंका

भोपाल से वांछित तस्कर लखनऊ में दबोचा गया (Source: Police Media Cell)
UP STF Action: उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (STF) को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। टीम ने भोपाल (मध्य प्रदेश) से वांछित कछुआ तस्कर रविन्द्र उर्फ रमन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को लखनऊ के थाना सैरपुर क्षेत्र से पकड़ा गया। यह गिरफ्तारी वन्यजीव तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है।
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार अभियुक्त रविन्द्र उर्फ रमन मूल रूप से मलिहाबाद क्षेत्र का रहने वाला है। वह लंबे समय से कछुओं की तस्करी में सक्रिय था और विभिन्न राज्यों में इस अवैध कारोबार से जुड़ा हुआ था। भोपाल पुलिस को भी उसकी तलाश थी और उसके खिलाफ मामला दर्ज था।
यूपी एसटीएफ को आरोपी की गतिविधियों की सूचना काफी समय से मिल रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने सैरपुर थाना क्षेत्र में जाल बिछाया और आरोपी को धर दबोचा। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते वह सफल नहीं हो सका।
प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने कछुआ तस्करी से जुड़े कई अहम खुलासे किए हैं। एसटीएफ अब उसके नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है और इस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। संभावना है कि इस मामले में जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।
कछुआ तस्करी वन्यजीव अपराध की एक गंभीर श्रेणी में आती है। कछुओं का अवैध शिकार और तस्करी पर्यावरण संतुलन के लिए खतरा पैदा करता है। एसटीएफ की इस कार्रवाई से इस अवैध कारोबार में शामिल लोगों के बीच हड़कंप मच गया है।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। उसे न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, अन्य राज्यों की पुलिस से भी समन्वय स्थापित कर मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की कार्रवाई से वन्यजीवों की तस्करी पर अंकुश लगाने में मदद मिलती है। कछुओं की तस्करी न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि यह जैव विविधता के लिए भी खतरा है। सरकार और पुलिस द्वारा उठाए गए ऐसे कदम पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।
यूपी एसटीएफ की इस कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वन्यजीव तस्करी जैसे अपराधों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। कछुआ तस्कर की गिरफ्तारी से जहां एक ओर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, वहीं दूसरी ओर यह अपराधियों के लिए एक कड़ा संदेश भी है कि कानून से बच पाना आसान नहीं है।
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