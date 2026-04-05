‘अब जनता तय करती है राजा..’ मोदी-योगी को लेकर संजय निषाद का बड़ा बयान, सपा-बसपा पर साधा निशाना

निषाद ने बताया कि नोएडा के इंडोर स्टेडियम में हो रहा एकता महासम्मेलन दलित, पिछड़ा और सभी पिछड़े वर्गों को एकजुट करने के लिए आयोजित किया गया है। जो लोग किसी कारणवश आज भी तरक्की नहीं कर पाए हैं, पीछे रह गए हैं या छूट गए हैं, उन्हें भी मुख्यधारा में लाकर उनका अधिकार दिलाना है। इस महासम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सभी वर्गों को जोड़ना और समाज में एकता स्थापित करना है। संजय निषाद का यह बयान नोएडा में काफी चर्चा में रहा। उन्होंने साफ संदेश दिया कि उनकी पार्टी और NDA सरकार हमेशा गरीब, दलित और पिछड़े वर्गों के हित में काम करेगी।