6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नोएडा

पेट्रोल की जगह गाड़ियों में भर दिया ‘पानी’; 20 वाहन बीच सड़क पर बंद, पंप पर भारी हंगामा

ग्रेटर नोएडा के सेक्टर पाई-1 में पेट्रोल पंप की बड़ी लापरवाही। पेट्रोल में पानी मिलने से 20 गाड़ियां खराब, ग्राहकों ने किया हंगामा। 12,000 लीटर पेट्रोल हुआ बर्बाद।

2 min read
Google source verification

नोएडा

image

Avaneesh Kumar Mishra

Apr 04, 2026

पेट्रोल की जगह गाड़ियों में भर दिया पानी, PC- IANS

ग्रेटर नोएडा: उत्तरप्रदेश के ग्रेटर नोएडा के बीटा-2 थाना क्षेत्र स्थित सेक्टर पाई-1 में शनिवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक पेट्रोल पंप से तेल भरवाकर निकले वाहन चालकों की गाड़ियां एक-एक कर खराब होने लगीं। जांच में पता चला कि पेट्रोल के टैंक में भारी मात्रा में पानी मिल गया था, जिसे अनजाने में ग्राहकों की गाड़ियों में भर दिया गया।

जानकारी के मुताबिक, शनिवार दोपहर सेक्टर पाई-1 के एक पेट्रोल पंप पर सामान्य रूप से वाहनों में ईंधन भरा जा रहा था। जैसे ही करीब 10 कारें और 10 बाइक चालक पेट्रोल भरवाकर पंप से कुछ मीटर दूर निकले, उनकी गाड़ियां अचानक बंद हो गईं। जब एक साथ कई वाहन ठप हुए, तो चालकों को माजरा समझ आया। लोग बोतल में पेट्रोल निकलवाकर वापस पंप पहुँचे, तो देखा कि तेल में साफ तौर पर पानी मिला हुआ था।

12,000 लीटर पेट्रोल हुआ बर्बाद, ये रही वजह

घटना की सूचना मिलते ही ग्राहकों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने पंप पर जमकर हंगामा किया। पंप मैनेजर ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि कुछ समय पहले एक ट्रक की टक्कर से पेट्रोल टैंक की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी। पाइप टूटने के कारण बारिश का पानी रिसकर सीधे मुख्य टैंक में चला गया। करीब 12,000 लीटर पेट्रोल में पानी मिल चुका था, जिसे पूरी तरह खाली कर साफ कराया जा रहा है।

पुलिस और पूर्ति विभाग ने संभाला मोर्चा

हंगामे की सूचना मिलते ही बीटा-2 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित भीड़ को शांत कराया। प्रभावित ग्राहकों ने गाड़ियों के इंजन में आई खराबी के लिए मुआवजे की मांग की।

पंप प्रबंधन ने माना कि यह उनकी तकनीकी चूक थी और उन्होंने ग्राहकों को नुकसान की भरपाई (मुआवजा) करने और पेट्रोल के पैसे वापस करने की बात कही है।

जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) स्मृति गौतम ने बताया कि विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पेट्रोल के नमूने (Samples) ले लिए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर पंप मालिक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने उन वाहन चालकों को बड़ी चपत लगाई है जिन्हें बीच सड़क पर मैकेनिक बुलाकर अपनी गाड़ियों का फ्यूल टैंक साफ कराना पड़ा। फिलहाल, एहतियात के तौर पर पंप पर पेट्रोल की बिक्री रोक दी गई है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

04 Apr 2026 09:23 pm

Published on:

04 Apr 2026 09:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / पेट्रोल की जगह गाड़ियों में भर दिया ‘पानी’; 20 वाहन बीच सड़क पर बंद, पंप पर भारी हंगामा

बड़ी खबरें

View All

नोएडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कार पर खड़े होकर बोल रहे हैं या स्टूल पर? अखिलेश यादव ने फिर किया डिप्टी सीएम केशव प्रसाद पर कटाक्ष

नोएडा

राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह की नोएडा सीट से चुनाव लड़ने का मन बना रहीं बृजभूषण शरण सिंह की बेटी?

नोएडा

‘अब जनता तय करती है राजा..’ मोदी-योगी को लेकर संजय निषाद का बड़ा बयान, सपा-बसपा पर साधा निशाना

नोएडा में संजय निषाद का बड़ा बयान
नोएडा

मौसम का यू-टर्न, 5, 6, 7, 8 और 9 अप्रैल को तूफानी बारिश की इन जिलों में चेतावनी

climate change rain, Cloudburst, drizzle, flooding, heavy rain, Heavy Showers, hydro-meteorology rain, Light rain, live rain updates, meteorology training rainfall statistics, pre monsoon, pre Monsoon Update, pouring rain, precipitation, precipitation data, rain alert, rain forecast, rain training Google, rainfall, Rainfall Prediction, rainy season, real-time rain report, scattered showers, severe weather alerts, storm, stormy weather, Thunderstorm, training for rain safety, weather, weather education, weather Google training, weather report rain, weather tools tutorial, weather training, weather update, wet weather
नोएडा

पाकिस्तानी सीमा हैदर ने बेटे का नाम रखा ‘भारत’, कहा- हिंदू होने पर गर्व महसूस होता है

नोएडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.