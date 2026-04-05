पेट्रोल की जगह गाड़ियों में भर दिया ‘पानी’; 20 वाहन बीच सड़क पर बंद, पंप पर भारी हंगामा

जानकारी के मुताबिक, शनिवार दोपहर सेक्टर पाई-1 के एक पेट्रोल पंप पर सामान्य रूप से वाहनों में ईंधन भरा जा रहा था। जैसे ही करीब 10 कारें और 10 बाइक चालक पेट्रोल भरवाकर पंप से कुछ मीटर दूर निकले, उनकी गाड़ियां अचानक बंद हो गईं। जब एक साथ कई वाहन ठप हुए, तो चालकों को माजरा समझ आया। लोग बोतल में पेट्रोल निकलवाकर वापस पंप पहुँचे, तो देखा कि तेल में साफ तौर पर पानी मिला हुआ था।