झांसी टोल प्लाजा पर ‘डांसर युवती’ का हंगामा, टोल का बूम तोड़ा, भद्दी-भद्दी गालियां दीं

जानकारी के मुताबिक, यह युवती पेशे से डांसर है और अपनी अन्य महिला साथियों के साथ मध्य प्रदेश के नौगांव में एक निजी कार्यक्रम (डांस प्रोग्राम) निपटाकर झांसी लौट रही थी। चश्मदीदों का कहना है कि युवती और उसकी साथी एक गाड़ी में सवार थे। जैसे ही उनकी गाड़ी लुहारी टोल प्लाजा पर पहुंची, युवती ने अचानक चिल्लाना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि युवती ने शराब का अत्यधिक सेवन कर रखा था, जिसके कारण वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी।