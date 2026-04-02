Weather Update Heavy Rain Alert UP: अगले 3 दिन लगातार तेज आंधी-तूफान के साथ जमकर होगी बारिश! अलर्ट जारी

मौसम विभाग के मुताबिक, 3 अप्रैल को तापमान अधिकतम 33 डिग्री और न्यूनतम 21 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं, 4 अप्रैल को भी अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री रहने का अनुमान है, लेकिन इस दिन दोपहर और शाम के समय तेज आंधी, बिजली कड़कने और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा, 5 अप्रैल को भी मौसम का यही मिजाज बना रहेगा, जहां तापमान 33/18 डिग्री के आसपास रहेगा और गरज के साथ बारिश जारी रहने की संभावना है। 6 अप्रैल को भी तापमान में और गिरावट (33/17 डिग्री) दर्ज की जा सकती है।