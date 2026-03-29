दादरी रैली में अखिलेश का बड़ा हमला: “एयरपोर्ट से लेकर संविधान तक खतरे में”, 2027 के लिए PDA का शंखनाद

नोएडा के दादरी में आयोजित समता भाईचारा रैली में Akhilesh Yadav ने भाजपा सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए। और 2027 विधानसभा चुनाव के लिए माहौल बनाने की कोशिश की। अपने संबोधन में उन्होंने जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश के कई एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं। अब नए एयरपोर्ट के भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कम से कम यह भरोसा तो दिया जाना चाहिए कि इसे आगे चलकर बेचा नहीं जाएगा।