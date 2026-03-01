अखिलेश यादव की बड़ी घोषणा, बोले- हमारी सरकार बनी तो महिलाओं को मिलेंगे इतने हजार रुपए

सपा प्रमुख ने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जितनी उम्मीद नहीं होगी, उससे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। यहां का संघर्ष का एक लंबा इतिहास है, ये स्वाभिमान की धरती है, जिसकी पुकार से धरती हिलती है। ये केवल रैली नहीं है, लोगों की पुकार है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हटे। हम सब लोगों ने वह लड़ाई लड़ी थी, जब दूसरे लोग हमारे इतिहास को भी छीनना चाहते थे। 2027 में सरकार बनाइए, राजधानी लखनऊ में तमाम पीडीए महापुरुषों के योगदान को याद दिलाने के लिए रिवर फ्रंट पर प्रतिमा लगाएंगे।