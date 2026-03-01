29 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नोएडा

अखिलेश यादव की बड़ी घोषणा, बोले- हमारी सरकार बनी तो महिलाओं को मिलेंगे इतने हजार रुपए

Akhilesh Yadav Dadri Rally : सपा सरकार बनने पर गरीब महिलाओं को मिलेगी ₹40,000 सालाना पेंशन और 1090 सेवा होगी और भी मजबूत। अखिलेश ने जेवर एयरपोर्ट की NOC से लेकर किसानों को 'बाजार भाव' देने और लखनऊ रिवर फ्रंट पर PDA महापुरुषों की प्रतिमा लगाने का किया वादा।

2 min read
Google source verification

नोएडा

image

Avaneesh Kumar Mishra

Mar 29, 2026

अखिलेश यादव ने महिलाओं के लिए की बड़ी घोषणा, PC- Patrika

दादरी : यूपी में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को दादरी स्थित मिहिर भोज कॉलज मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर दावा किया कि आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन भाजपा की उम्मीद से कहीं ज्यादा सीटें जीतेगी।

सपा प्रमुख ने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जितनी उम्मीद नहीं होगी, उससे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। यहां का संघर्ष का एक लंबा इतिहास है, ये स्वाभिमान की धरती है, जिसकी पुकार से धरती हिलती है। ये केवल रैली नहीं है, लोगों की पुकार है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हटे। हम सब लोगों ने वह लड़ाई लड़ी थी, जब दूसरे लोग हमारे इतिहास को भी छीनना चाहते थे। 2027 में सरकार बनाइए, राजधानी लखनऊ में तमाम पीडीए महापुरुषों के योगदान को याद दिलाने के लिए रिवर फ्रंट पर प्रतिमा लगाएंगे।

हम गन्ने का समय पर करें भुगतान

भाजपा पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इन जुमलेबाज लोगों की हर बात झूठी होती है। यह कहते हैं 15 लाख रुपए देंगे, एक करोड़ नौकरी हर साल देंगे, गन्ने का भुगतान समय पर करेंगे, यह समझ लेना यह लोग महाझूठ बोलते हैं। पीडीए की मुहिम सिर्फ एक दो चुनाव की नहीं है, सदियों से जो उत्पीड़न हो रहा उससे लड़ने की है।

जेवर एयरपोर्ट का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जेवर के एयरपोर्ट को किसी ने एनओसी दिलाने का काम किया था तो वह समाजवादी पार्टी थी, उसी का परिणाम है कि आज यहां पर एयरपोर्ट बना है। आगे हम लोग बाजार के रेट से किसान भाइयों की जमीन लेकर उनका सम्मान करने का काम करेंगे।.

हर साल देंगे 40 हजार रुपए

कानून व्यवस्था पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आने वाले समय में भरोसा दिलाना चाहते हैं कि 1090 को और मजबूत करके अपनी बहनों को सुरक्षा देने का काम करेंगे, समाजवादी पेंशन दोबारा शुरू करेंगे और अपनी गरीब माताओं-बहनों के लिए 40 हजार रुपया हर साल देकर उनका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे।

संविधान का जिक्र करते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत जो आरक्षण है वो उनके एजेंडे में कभी नहीं रहा, इसीलिए सरकारी नौकरी नहीं देते, पेपर लीक कराते हैं। बाबा साहेब हमें कागज या ऐसा दस्तावेज देकर गए हैं जो लोहे की तलवार से ज्यादा मजबूत है। चाहे जितनी भी रुकावट आएं, हम लोग गैर-बराबरी खत्म करने के लिए संघर्ष करते रहेंगे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Mar 2026 07:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / अखिलेश यादव की बड़ी घोषणा, बोले- हमारी सरकार बनी तो महिलाओं को मिलेंगे इतने हजार रुपए

बड़ी खबरें

View All

नोएडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दादरी रैली में अखिलेश का बड़ा हमला: “एयरपोर्ट से लेकर संविधान तक खतरे में”, 2027 के लिए PDA का शंखनाद

अखिलेश यादव फोटो सोर्स x अकाउंट
नोएडा

अखिलेश बोले- 2027 में भाजपा की सोच से भी ज्यादा सीटें जीतेंगे, जनता की पुकार…प्रदेश से हटे भाजपा

नोएडा

अखिलेश यादव का जमीनी दांव, बोले- ‘सरकार बनी तो किसानों को मिलेगा जमीन का बाजार भाव’

नोएडा

स्विट्जरलैंड जैसा एहसास और कोहरे की छुट्टी! जेवर एयरपोर्ट की इन 6 खूबियों ने खींचा दुनिया का ध्यान

noida international airport inauguration pm modi features flights
नोएडा

‘नोएडा को बनाया लूट का एटीएम…’ पीएम मोदी ने सपा पर साधा निशाना, युद्ध को लेकर कही ये बात

PM Modi
नोएडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.