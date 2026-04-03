पाकिस्तानी सीमा हैदर ने बेटे का नाम रखा ‘भारत’, कहा- हिंदू होने पर गर्व महसूस होता है

गौरतलब है कि सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत अवैध तरीके से आई थीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह अपने चार बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई थीं। बताया जाता है कि सीमा और भारत के सचिन मीणा की मुलाकात ऑनलाइन गेम (PUBG) के जरिए हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और रिश्ता गहरा हो गया। इसके बाद सीमा ने पाकिस्तान छोड़ने का फैसला किया और पहले दुबई होते हुए नेपाल पहुंचीं, फिर वहां से बिना वैध दस्तावेजों के भारत-नेपाल सीमा पार कर नोएडा (रबूपुरा) आ गईं। इस नए नामकरण ने एक बार फिर सीमा हैदर को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।