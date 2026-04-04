मौसम का यू-टर्न, 5, 6, 7, 8 और 9 अप्रैल को तूफानी बारिश की इन जिलों में चेतावनी

मौसम विज्ञान विभाग ने अगले हफ्ते मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिणी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आसपास बने चक्रवाती परिसंचरण और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ से अचानक मौसम बदल गया है। इसकी वजह से 5 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच भारी बारिश की संभावना है। इसको लेकर मौस विभाग ने यूपी, उत्तराखंड, बिहार समेत कई राज्यों में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है।