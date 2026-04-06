UP Weather: यूपी में बारिश-बिजली का कहर, 8 मौतें, सीएम के आदेश पर मुआवजा शुरू

कुदरत का प्रकोप: कई जिलों में जन-धन का भारी नुकसान (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
UP Weather Tragedy: प्रदेश में बीते दिनों हुई अति वर्षा और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं ने भारी तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा 3 पशुओं की भी मौत की पुष्टि हुई है। लगातार बदलते मौसम और तेज आंधी-बारिश के चलते कई जिलों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति ज्यादा गंभीर बनी हुई है।
घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत संज्ञान लिया और अधिकारियों को त्वरित राहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जिलाधिकारियों ने प्रभावित परिवारों को मुआवजा वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार की ओर से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पीड़ितों को समय पर आर्थिक सहायता मिले और वे इस संकट से उबर सकें।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि अति वर्षा और आकाशीय बिजली से हुई जनहानि, पशुहानि और घायलों को 24 घंटे के भीतर मुआवजा दिया जाए। इसी के तहत प्रशासन ने तेजी दिखाते हुए राहत कार्यों को प्राथमिकता दी और प्रभावित परिवारों तक सहायता पहुंचाने का काम शुरू किया।
प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिलाधिकारी स्वयं राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। पीड़ित परिवारों के घर जाकर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही घायलों के इलाज की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर राहत आयुक्त कार्यालय सभी जिलों की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। हर जिले से नुकसान और राहत कार्यों की रिपोर्ट ली जा रही है, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। आपदा प्रबंधन की टीमें भी सक्रिय हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई कर रही हैं।
इस आपदा में पशुधन को भी नुकसान हुआ है। तीन पशुओं की मौत की पुष्टि हुई है, जिनके मालिकों को भी सरकारी सहायता दी जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पशुहानि को भी गंभीरता से लिया जाएगा और प्रभावित किसानों को हर संभव मदद दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है कि राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को समय पर सहायता पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी तरह की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।
मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी आंधी-बारिश और आकाशीय बिजली की संभावना जताई है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की है।खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है।
इस आपदा का सबसे ज्यादा असर ग्रामीण इलाकों में देखने को मिला है। कच्चे मकान, झोपड़ियां और खेत-खलिहान बारिश और तेज हवाओं की चपेट में आ गए हैं। कई किसानों की फसलें भी प्रभावित हुई हैं, जिससे आर्थिक नुकसान हुआ है।
प्रदेश सरकार का कहना है कि कोई भी पीड़ित सहायता से वंचित नहीं रहेगा। हर प्रभावित परिवार तक पहुंचकर उन्हें मुआवजा और अन्य जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके लिए प्रशासन पूरी तत्परता से काम कर रहा है।
उत्तर प्रदेश में अति वर्षा और आकाशीय बिजली से हुई यह घटना एक बार फिर प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सतर्क रहने की जरूरत को दर्शाती है। जहां एक ओर सरकार और प्रशासन राहत कार्यों में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है।
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