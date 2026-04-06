UP Weather: यूपी में बारिश-बिजली का कहर, 8 मौतें, सीएम के आदेश पर मुआवजा शुरू

UP Weather Tragedy: प्रदेश में बीते दिनों हुई अति वर्षा और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं ने भारी तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा 3 पशुओं की भी मौत की पुष्टि हुई है। लगातार बदलते मौसम और तेज आंधी-बारिश के चलते कई जिलों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति ज्यादा गंभीर बनी हुई है।