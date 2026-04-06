क्या 2027 में BSP बनेगी किंगमेकर? मायावती की रणनीति से बिगड़ेगा अखिलेश का खेल, दलित-पिछड़ा समीकरण बनेगा गेमचेंजर

यूपी में दलित वोटर करीब 21 फीसदी और पिछड़े वोटर 40 फीसदी से ज्यादा हैं। ये दोनों मिलकर चुनाव का रुख बदल सकते हैं। अखिलेश यादव की सपा मुख्य रूप से यादव और मुस्लिम वोट पर भरोसा करती है। लेकिन अगर मायावती दलितों के साथ-साथ गैर-यादव पिछड़ों को भी अपनी तरफ खींच लेती हैं, तो सपा का खेल बिगड़ सकता है। पिछले चुनावों में बसपा ने दलित वोट को एकजुट रखा था। इस बार मायावती उस वोट बैंक को और मजबूत करने में लगी हैं। वे ग्रामीण इलाकों में रैलियां कर रही हैं, जहां दलित और पिछड़े बहुल इलाके हैं। अपनी सभाओं में वे कह रही हैं कि दलित-ब्राह्मण-पिछड़ा एक होकर विकास का रास्ता बनाएंगे। बसपा की रणनीति साफ है कि जाटव, पासी, कोरी जैसे दलित समुदायों को एकजुट करना और कुर्मी, लोधी, गुर्जर, यादव-छोड़कर बाकी पिछड़ों को साधना।