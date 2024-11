Tulsi Puja Niyam: अगर आप भी तुलसी में जल देते हैं, तो भूलकर भी ना करें ये 4 गलतियां

तुलसी पूजा (Tulsi Puja) हिंदू धर्म में तुलसी को अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना जाता है। कहते हैं कि जिस घर में रोजाना तुलसी की पूजा होती है उस घर में सुख-समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। वहीं भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। प्रभु नारायण की पूजा और भोग तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। हर दिन सुबह के समय तुलसी में जल देने और शाम के वक्त तुलसी पर दीपक जलाने से घर में मां लक्ष्मी का वास रहता है। लेकिन तुलसी की पूजा करते समय इन गलतियों को करने से बचना चाहिए अन्यथा आपको पूजा का उचित फल प्राप्त नहीं होगा। तो आइए जानते हैं कि तुलसी में जल देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

तुलसी में जल देने का सही तरीका व समय (Right way and time to water Tulsi) तुलसी में हमेशा सूर्योदय यानि सुबह के समय जल देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जल देने का यह वक्त सबसे अच्छा और फलदायी माना जाता है। इसके साथ ही कभी भी सांयकाल के समय तुलसी न तोड़े और न ही जल चढ़ाएं।

इस दिन न चढ़ाएं जल (Do not offer water on this day) अगर आपके घर में तुलसी है तो उसमें रोजाना जल चढ़ाना चाहिए। लेकिन रविवार, एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी माता का निर्जला उपवास रहता है और जल चढ़ाने से उनका व्रत भंग हो सकता है। एकादशी के दिन तुलसी में जल चढ़ाने से जीवन में कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

दिशा का जरूर रखें ध्यान (Be sure to pay attention to the direction) अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगा रहे हैं तो दिशा का खास ध्यान रखें। तुलसी को दक्षिण दिशा में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। कहते हैं कि इस दिशा में तुलसी रखने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।