Utpanna Ekadashi Upay : उत्पन्ना एकादशी पर करें ये अचूक उपाय, पैसों की तंगी से मिलेगी राहत

उत्पन्ना एकादशी व्रत उपाय (Utpanna Ekadashi Vryat Upay) हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा की जाती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन माता एकादशी की उत्पत्ति हुई थी।

इसके साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और दान पुण्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने में व्यक्ति को भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। साथ ही इस दिन कुछ उपाय करने से जीवन में सुख-समृद्धि भी बनी रहती है।

2. दरिद्रता होगी दूर (Poverty Will Go Away) घर से दरिद्रता दूर करने के लिए उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह और शाम को तुलसी के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा पूजा में 11 तुलसी के पत्तों का भोग लगाएं। ऐसा करने से दरिद्रता दूर होती है।

3. गृह कलेश से मुक्ति (Freedom from domestic troubles) अगर आपके भी घर में बहुत लड़ाई-झगड़े होते हैं और लंबे समय से क्लेश चल रहा है, तो ऐसे में उत्पन्ना एकादशी के दिन घर में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से गृह कलेश से मुक्ति मिलती है।