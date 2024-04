गर्मियों के मौसम में रोज़ाना कितना पानी पीना चाहिए? पानी पीने का सही तरीका

जयपुरPublished: Apr 01, 2024 03:19:49 pm Submitted by: Manoj Kumar

How Much Water Should You Really Drink Daily in Summer : गर्मी का मौसम आ गया है और स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त पानी पीना चाहिए। हर व्यक्ति की ज़रूरत अलग-अलग होती है, इसलिए पानी पीने की मात्रा भी निश्चित नहीं बताई जा सकती।

How Much Water Should You Really Drink Daily in Summer

How Much Water Should You Really Drink Daily in Summer : गर्मी का मौसम आ गया है और स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त पानी पीना (Drink water) चाहिए। हर व्यक्ति की जरूरत अलग-अलग होती है, इसलिए इसका कोई निश्चित जवाब नहीं है। तो सवाल यह है कि एक दिन में कितना पानी पीना (Drink water) चाहिए। ज्यादातर लोगों को रोजाना छह गिलास पानी (Drink water) की जरूरत होती है। हालांकि, पानी का सेवन हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग होता है।

How Much Water Should You Drink Daily : benefits of drinking water in summer : आमतौर पर स्वस्थ लोग चार से छह गिलास पानी पीते हैं, लेकिन यह मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि आप अन्य पेय पदार्थों और खाने के स्रोतों से कितना पानी पीते हैं। कुल पानी का सेवन कुछ स्वास्थ्य स्थितियों, दवाओं, गतिविधि के स्तर और परिवेश के तापमान से भी प्रभावित होता है। तो पानी पीने के फायदे ये हैं: Benefits of drinking water are

पानी शरीर के हर सिस्टम को ठीक से काम करता रहता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल स्पेशल हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार, हेल्दी ईटिंग के लिए 6-वीं डाइट का प्लान (6-Week Plan for Health Eating) पानी के कई महत्वपूर्ण कार्य हैं जैसे आपकी कोशिकाओं तक पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाना, आपके मूत्राशय से बैक्टीरिया को बाहर निकालना, पाचन में मदद करना, कब्ज को रोकना, रक्तचाप को सामान्य करना, जोड़ों को सहारा देना, अंगों और ऊतकों की रक्षा करना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, इलेक्ट्रोलाइट (सोडियम) संतुलन बनाए रखना। पानी शरीर के हर सिस्टम को ठीक से काम करता रहता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल स्पेशल हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार, हेल्दी ईटिंग के लिए 6-वीं डाइट का प्लान (6-Week Plan for Health Eating) पानी के कई महत्वपूर्ण कार्य हैं जैसे आपकी कोशिकाओं तक पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाना, आपके मूत्राशय से बैक्टीरिया को बाहर निकालना, पाचन में मदद करना, कब्ज को रोकना, रक्तचाप को सामान्य करना, जोड़ों को सहारा देना, अंगों और ऊतकों की रक्षा करना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, इलेक्ट्रोलाइट (सोडियम) संतुलन बनाए रखना। किसी व्यक्ति को कितने पानी की आवश्यकता होती है?

स्वस्थ लोगों के लिए, पुरुषों के लिए दैनिक औसत पानी लगभग 15.5 गिलास और महिलाओं के लिए लगभग 11.5 गिलास होता है। इसका मतलब है कि चाय, कॉफी, चाय, फलों का रस, फल और सब्जियों जैसे अन्य तरल पदार्थों के आधार पर केवल चार से छह गिलास पानी की आवश्यकता होती है। स्वस्थ लोगों के लिए, पुरुषों के लिए दैनिक औसत पानी लगभग 15.5 गिलास और महिलाओं के लिए लगभग 11.5 गिलास होता है। इसका मतलब है कि चाय, कॉफी, चाय, फलों का रस, फल और सब्जियों जैसे अन्य तरल पदार्थों के आधार पर केवल चार से छह गिलास पानी की आवश्यकता होती है। आप अन्य कारकों के कारण अधिक सादा पानी पी सकते हैं जैसे: 1. गतिविधि का स्तर: यदि आप व्यायाम के कारण पसीने से पानी खो देते हैं, तो आपको पानी का सेवन बढ़ाना चाहिए। मैराथन में भाग लेने वाले व्यक्तियों को अक्सर पानी और सोडियम की कमी को पूरा करने की आवश्यकता होती है। 2. पानी के सेवन को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक बाहर का तापमान है। जब बाहर का तापमान बढ़ता है तो शरीर के पानी के स्तर को समायोजित करना चाहिए। गर्म तापमान में, आप जल्दी प्यासे लग सकते हैं। 3. पानी का सेवन समग्र स्वास्थ्य और दवाओं पर भी निर्भर करता है। यदि किसी व्यक्ति को थायराइड की बीमारी या किडनी, लीवर या हृदय की समस्या है, तो उसे पानी का सेवन बढ़ाना चाहिए। पानी का सेवन भी उम्र पर निर्भर करता है। बुजुर्ग लोगों को उतनी प्यास नहीं लगती जितनी उन्हें कम उम्र में लगती थी। आपको यह तय करने के लिए अपने पारिवारिक डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि आपको कितना पानी पीना चाहिए। यदि आप हर दिन पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं, तो डिहाइड्रेट होने का हमेशा खतरा रहता है। डिहाइड्रेशन के लक्षणों में गहरे पीले रंग का पेशाब, कमजोरी, निम्न रक्तचाप और चक्कर आना शामिल हैं। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए दिन भर थोड़ा-थोड़ा करके तरल पदार्थ पिएं

हालांकि, हाइड्रेशन के लिए पानी ही आपका इकलौता विकल्प नहीं है। पानी युक्त सभी पेय पदार्थ आपकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में योगदान करते हैं। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए दिन भर थोड़ा-थोड़ा करके तरल पदार्थ पिएं। हर भोजन के साथ पानी पिएं। हालांकि, हाइड्रेशन के लिए पानी ही आपका इकलौता विकल्प नहीं है। पानी युक्त सभी पेय पदार्थ आपकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में योगदान करते हैं। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए दिन भर थोड़ा-थोड़ा करके तरल पदार्थ पिएं। हर भोजन के साथ पानी पिएं। पानी के अलावा भी कई चीज़ों से शरीर में पानी की पूर्ति होती है, जैसे - जूस, फल और सब्ज़ियाँ। एक रिपोर्ट के अनुसार, वयस्क पुरुषों को रोज़ाना 3.7 लीटर और महिलाओं को 2.7 लीटर पानी पीना चाहिए। गर्मी ज़्यादा हो या व्यायाम ज़्यादा हो तो पानी की ज़रूरत और बढ़ जाती है। पढ़ना जारी रखे