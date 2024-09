Vitamin B12 deficiency : विटामिन बी12 की कमी? ये फूड्स करेंगे पूरी भरपाई, आज ही डाइट में करें शामिल

विटामिन बी12 की जरूरत? इन फूड्स को अपनाएं और रहें फिट Need vitamin B12? Follow these foods and stay fit स्विस पनीर: स्वाद के साथ पोषण स्विस पनीर विटामिन बी12 (Vitamin B12) से भरपूर होता है, और शाकाहारी लोग इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। स्विस पनीर के 50 ग्राम में लगभग 1.5 एमसीजी विटामिन बी12 (Vitamin B12) होता है। इसे सलाद में, सैंडविच में या ऐसे ही स्नैक के रूप में खा सकते हैं। यह शरीर की ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है और इसके सेवन से आपकी मांसपेशियों को भी मजबूती मिलती है।

दही: डेली डाइट का हेल्दी ऑप्शन दही एक बेहतरीन स्रोत है जो शाकाहारी लोगों के लिए विटामिन बी12 (Vitamin B12) की कमी को पूरा करने में सहायक है। 170 ग्राम दही में भरपूर मात्रा में बी12 होता है, जो आपको दिनभर की ज़रूरत का एक अच्छा हिस्सा प्रदान कर सकता है। आप इसे सादा खा सकते हैं, या फिर लस्सी बनाकर भी इसका आनंद ले सकते हैं। दही आपके पाचन तंत्र के लिए भी फायदेमंद होता है।



पनीर: प्रोटीन के साथ बी12 भी

पनीर न केवल प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, बल्कि यह विटामिन बी12 (Vitamin B12) से भी भरपूर होता है। 100 ग्राम पनीर में लगभग 0.8 एमसीजी बी12 होता है, जो एक वयस्क की आवश्यकताओं का लगभग 20% है। इसे आप सब्जियों में मिलाकर, स्नैक के रूप में या सलाद में डालकर अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।

शाकाहारियों के लिए और विकल्प विटामिन बी12 (Vitamin B12) के अन्य स्रोतों में कुछ अनाज, सोया मिल्क, और सप्लीमेंट्स भी शामिल हैं। हालांकि, प्राकृतिक स्रोत हमेशा बेहतर होते हैं। शाकाहारी लोगों के लिए पनीर, दही और अनाज सबसे अच्छे विकल्प माने जाते हैं।

क्यों जरूरी है विटामिन बी12? विटामिन बी12 (Vitamin B12) शरीर में डीएनए के निर्माण, नई कोशिकाओं के निर्माण और नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से एनीमिया, नर्व डैमेज और अन्य गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए, अपने डाइट में इसे जरूर शामिल करें और स्वस्थ रहें।



अगर आप शाकाहारी हैं और आपको विटामिन बी12 की कमी (Vitamin B12 deficiency) महसूस हो रही है, तो घबराएं नहीं। अपनी डाइट में स्विस पनीर, दही और पनीर जैसे खाद्य पदार्थों को शामिल करके इस कमी को पूरा कर सकते हैं।