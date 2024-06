क्या सभी को रोज़ाना 10,000 कदम चलना चाहिए?

क्या आप आज 10,000 कदम चलने के लिए तैयार हैं? रुकिए; विशेषज्ञों का कुछ कहना है: यह व्यापक रूप से माना जाता है कि 10,000 कदम चलना वजन कम करने का जादुई उपाय नहीं है, और वास्तव में, यह उन लोगों के लिए अनुशंसित नहीं है जो अधिक वजन वाले हैं और जिनके घुटनों में दर्द है।

डॉ. संध्या लक्ष्मी, एक गट हेल्थ विशेषज्ञ के अनुसार, जब मोटापे से ग्रस्त लोग रोज़ 10,000 कदम चलने की कोशिश करते हैं, तो उनके जोड़ों, मांसपेशियों और टेंडन पर अधिक भार पड़ता है, जिससे दर्द होता है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के घुटनों में समस्या है, उन्हें शक्ति और कंडीशनिंग प्रशिक्षण के बिना 10,000 कदम चलने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

डॉ. अनुप खत्री, वरिष्ठ सलाहकार, आर्थोपेडिक्स, ग्लेनईगल्स अस्पताल, परेल, मुंबई ने भी इस बात पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि यह सलाह उन लोगों के लिए भी प्रासंगिक है जो मोटापे के कारण कुछ चिकित्सा स्थितियों, धीमी मेटाबोलिज्म दर, आनुवांशिकी और जीवनशैली के कारण मोटे हैं। “हालांकि चलना शरीर को गतिशील और लचीला रखने का एक प्रभावी तरीका माना जाता है, मोटे लोगों को अपने शरीर को पहले मजबूत किए बिना रोज़ाना 10,000 कदम चलने से बचना चाहिए।”

डॉ. निर्मल डुमने ने चेतावनी दी कि उचित तैयारी के बिना 10,000 कदम चलने की शुरुआत करने का प्रभाव असुविधा से परे है; इससे अत्यधिक उपयोग की चोटें और दीर्घकालिक मस्कुलोस्केलेटल समस्याएं हो सकती हैं।

15 Minutes Walk Daily मोटापा क्यों एक समस्या है? Why is obesity a problem? डॉ. खत्री ने कहा, "मोटापा हड्डियों और जोड़ों को नाजुक और घना बना देता है, जिससे जब अधिक दबाव पड़ता है तो असुविधा और तनाव होता है।" इसे रोकने और अन्य चिकित्सा जटिलताओं से बचने के लिए, रोज़ाना 10,000 कदम चलने से पहले अपने शरीर को, विशेष रूप से जोड़ों और मांसपेशियों को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। डॉ. डुमने ने समझाया, "सपोर्टिंग मसल्स में कमजोरी से जोड़ों की स्थिरता में कमी होती है, जिससे शारीरिक गतिविधि के दौरान चोट और असुविधा की संभावना बढ़ जाती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि केवल चलने पर ध्यान केंद्रित करना बिना शक्ति और कंडीशनिंग के फिटनेस के अन्य पहलुओं, जैसे मांसपेशियों की शक्ति, धीरज और लचीलापन को नजरअंदाज करता है। जोड़ों को मजबूत करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? What can you do to strengthen your joints? डॉ. लक्ष्मी के अनुसार, निम्नलिखित व्यायाम सहायक हो सकते हैं: