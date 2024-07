भारत में बढ़ रहे Head and Neck Cancer, युवाओं को खतरा

युवा पीढ़ी पर बढ़ता कैंसर का खतरा The risk of cancer is increasing on the younger generation दिल्ली स्थित एनजीओ कैंसर मुक्त भारत फाउंडेशन के हालिया अध्ययन में बताया गया कि भारत में कम से कम 26 प्रतिशत कैंसर मरीजों में सिर और गर्दन का कैंसर (Head and Neck Cancer) है। कैंसर मुक्त भारत अभियान के प्रमुख वरिष्ठ ऑन्कोलॉजिस्ट आशीष गुप्ता ने बताया, “भारत में सिर और गर्दन के कैंसर (Head and Neck Cancer) के मामलों में वृद्धि हो रही है, खासकर युवा पुरुषों में, तंबाकू के बढ़ते सेवन और मानव पैपिलोमावायरस (एचपीवी) के कारण।”

तंबाकू और शराब कैंसर के मुख्य कारक Tobacco and alcohol are the main causes of cancer रूबी हॉल क्लिनिक, पुणे के सर्जिकल ऑन्कोलॉजी निदेशक संजय देशमुख के अनुसार, तंबाकू का उपयोग देश में सिर और गर्दन के कैंसर (Head and Neck Cancer Day) के लिए सबसे महत्वपूर्ण जोखिम कारक बना हुआ है। “गुटखा और खैनी जैसे बिना धुएं वाले तंबाकू उत्पाद, जो व्यापक रूप से सेवन किए जाते हैं, में कार्सिनोजन होते हैं जो कैंसर के जोखिम को काफी बढ़ाते हैं।”

पान की आदत और कैंसर का जोखिम Betel nut habit and cancer risk भारत में पान की आदत भी एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक है। विशेषज्ञों ने बताया कि सुपारी का उपयोग, जो आमतौर पर तंबाकू के साथ मिलाया जाता है, सिर और गर्दन के कैंसर के लिए एक प्रसिद्ध जोखिम कारक है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर (आईएआरसी) ने सुपारी को ग्रुप 1 कार्सिनोजन के रूप में वर्गीकृत किया है।

एचपीवी संक्रमण और उसकी बढ़ती दर HPV infection and its rising rate जबकि पश्चिमी देशों में एचपीवी-संबंधित सिर और गर्दन के कैंसर अधिक प्रचलित थे, भारत में एचपीवी संक्रमण की दर बढ़ रही है। “व्यापक एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रमों और जागरूकता की कमी इस स्थिति को और जटिल बनाती है,” देशमुख ने कहा।

व्यक्तिगत स्तर पर रोकथाम के उपाय सीके बिरला अस्पताल, गुरुग्राम के ऑन्कोलॉजी सेंटर के कंसल्टेंट-सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट विनीत कौल के अनुसार, व्यक्तिगत स्तर पर हम कुछ रोकथाम उपाय अपना सकते हैं जैसे स्वस्थ जीवनशैली जीना, जिसमें रोजाना हल्का से मध्यम व्यायाम शामिल है। “एक संतुलित आहार बनाए रखें और रोजाना खूब पानी पिएं। लोग नियमित, वार्षिक मौखिक जांच करवाएं ताकि मुंह में विकसित हो रहे किसी भी कैंसर को जल्दी से पहचाना जा सके,” कौल ने सुझाव दिया।

भारत में सिर और गर्दन के कैंसर (Head and Neck Cancer Day) की बढ़ती दर से निपटने के लिए, तंबाकू और शराब के उपयोग को कम करने, एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने और जन जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों ने जोर दिया कि केवल प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीतियों और व्यक्तिगत सावधानी से ही इस गंभीर स्थिति से निपटा जा सकता है।

(आईएएनएस)