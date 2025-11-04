नर्मदा को प्रदूषित कर रहा नालों का गंदा पानी, सीवर लाइन की लेटलतीफी बढ़ा रही समस्या



नगर परिषद नगर विकास के लिए करोड़ों की लागत से झूला पुल, हाइड्रोलिक गेट सिस्टम मय स्टॉप डेम और घाटों के सौंदर्यीकरण के प्रोजेक्ट पर पहल कर रही है। पूर्व में करोड़ों की लागत से नल जल योजना, प्रधानमंत्री आवास शहरी, पूर्व परिषद में करोड़ों की लागत से शहर का सौंदर्यीकरण, पुरानी डिंडौरी तिराहा से मंडला स्टैंड तक डिवाइडर युक्त सडक़, सर्व सुविधायुक्त चौपाटी, मीट मार्केट, व्यवस्थित सब्जी मंडी, शहर की मेन रोड के दोनों तरफ पक्की नाली सहित अन्य विकास कार्य के दावे किए गए थे, जो अब तक पूरा नहीं हो पाया। इसके बलावा शहर के वार्डों में सफाई व्यवस्था भी भगवान भरोसे है। शहर वासियों का कहना है कि शहर का विकास करना अच्छी बात है, किंतु जो जरूरी है पहले उन कार्यों पर ध्यान दिया जाए तो बेहतर होगा। शहर ही व्यवस्थित और साफ सुथरा नहीं होगा तो पर्यटन को आखिर कैसे बढ़ावा मिल सकेगा।