जंगली शूकर और बार्किंग डियर का मिला कटा हुआ सर, करंट लगाकर किया था शिकार

वन विभाग की टीम ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार

डिंडौरी. वन परिक्षेत्र शाहपुर के अंतर्गत कक्ष क्रमांक 124 कुदवारी में संरक्षित वन्य जीवों का शिकार करने के आरोप में वन अमले ने सोमवार को तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से जंगली शूकर और बार्किंग डियर (घुटरी) का कटा हुआ सिर, मांस और शिकार में प्रयुक्त सामग्री जब्त की गई है। रेंजर सुदीप मिश्रा ने बताया कि रविवार की देर रात बीट गुदवारी कक्ष क्रमांक 124 में जंगली शूकर और घुटरी का करंट लगाकर शिकार किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम क्षेत्र में निगरानी कर रही थी। निगरानी के दौरान वन अमले को ग्राम दुहनिया में एक संदिग्ध व्यक्ति थैले में वन्य जीव का मांस ले जाते हुए मिला। तलाशी और गहन पूछताछ में उसने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर वन्य जीवों के शिकार की बात कबूल की। वन विभाग की टीम ने अवैध शिकार के आरोप में आरोपियों के कब्जे से जंगली शूकर (नर) का 29.90 किलोग्राम मांस एवं वर्किंग डियर घुटरी (नर) का 8.300 किलोग्राम मांस बरामद किया है। इसके साथ ही आरोपियों के पास से एक नाग बका तथा जीआई तार भी जब्त की गई है। मामले में वन विभाग ने भान सिंह 25 वर्ष, सिकन्दर मार्को 22 वर्ष व संजय कुमार 32 वर्ष तीनों निवासी ग्राम ग्वारा दुहनिया थाना शाहपुर को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर सोमवार को तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। इस कार्रवाई में परिक्षेत्र अधिकारी सुदीप मिश्रा के नेतृत्व में धनवीर सिंह मरावी, बृज किशोर मरावी, अजेश्वर मरावी, कुलदीप मरावी, अनीशा मरकाम, ममत धूमकेती, संतोष रजक, भारत लाल यादव, पंकज धुर्वे और महादेव कुशराम शामिल रहे।