Health News: भोजन को बार-बार गर्म करके खाना भी सेहत के लिए हानिकारक, जानिए किन सब्जियों में बरतें ख़ास सावधानी

Health News: ज्यादातर घरों में खाना सुबह ही बनाकर रख लिया जाता है और फिर उसे गर्म करके खाया जाता हैं। ऐसे गर्म किया हुआ खाना आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। खाने को दोबारा गर्म करने से उसमें मौजूद तत्वों के गुणों में बदलाव आते हैं जो सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ सब्जियों के बारे में जिन्हें बार-बार गर्म नहीं करना चाहिए।

आलू

आलू की सब्जी को बनाकर ज्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए क्योंकि एक निश्चित समय के बाद आलू में से पोषक तत्त्व खत्म हो जाते हैं। इसे दोबारा गर्म करके खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम पर गलत प्रभाव पड़ता है।

मशरूम

स्वाद के शौक़ीन इस सब्जी को बहुत ही उत्साह के साथ खाते हैं। मशरूम को बहुत सी डिश में काम लिया जाता है। मशरूम को काटते ही इसमें मौजूद प्रोटीन तत्त्व कम होने लगते हैं इसलिए इसे काटकर स्टोर न करें। इसे पकाने के तुरंत बाद ही खा लें। इसे दोबारा गर्म करके खाने से पेट खराब हो सकता है।

पालक

पालक में मौजूद नाइट्रेट गर्म करने के बाद कुछ ऐसे तत्त्वों में बदल जाते हैं जिससे कैंसर होने की आशंका बनी रहती है। पालक या पालक से बनी कोई भी डिश हो, उसे पकाने के तुरंत बाद ही खा लें। इसी तरह अंडे से बनी डिशेज भी दोबारा गर्म करके खाने से हानि उठानी पड़ सकती है।

