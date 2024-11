पुरुषों में दिल के खतरे को बढ़ा सकता है Insulin resistance

एओर्टिक स्टेनोसिस: क्या है यह हृदय रोग? Aortic stenosis: what is this heart disease? एओर्टिक स्टेनोसिस (Aortic stenosis) तब होता है जब हृदय का एओर्टिक वाल्व संकीर्ण हो जाता है और ठीक से नहीं खुलता। इसका परिणाम यह होता है कि शरीर में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है।

इस स्थिति में यदि समय पर इलाज न किया जाए तो वाल्व और अधिक कठोर हो सकता है, जिससे हृदय को अधिक दबाव झेलकर काम करना पड़ता है। यह स्थिति हृदयाघात तक ले जा सकती है।

Insulin resistance: क्या कहता है शोध? फिनलैंड के कुओपियो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के शोधकर्ताओं ने 45-73 वर्ष के 10,144 पुरुषों के डेटा का विश्लेषण किया।

10.8 वर्षों के औसत फॉलो-अप के बाद, 116 पुरुषों में एओर्टिक स्टेनोसिस (Aortic stenosis) पाया गया।

Insulin resistance may increase heart risk : प्रमुख शोधकर्ता का निष्कर्ष शोध की प्रमुख लेखिका डॉ. जोहाना कुसिस्टो ने कहा, “इंसुलिन रेजिस्टेंस (Insulin resistance) महाधमनी स्टेनोसिस का एक परिवर्तनीय और महत्वपूर्ण जोखिम कारक हो सकता है।”

जोखिम कम करने के उपाय डॉ. कुसिस्टो के अनुसार, मेटाबोलिक स्वास्थ्य को प्रबंधित कर इस रोग के खतरे को कम किया जा सकता है। वजन घटाना: यह इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाने में मदद करता है।



नियमित व्यायाम: शरीर की इंसुलिन के प्रति प्रतिक्रिया सुधारता है।



संतुलित आहार: रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखता है।

यह शोध न केवल एक नई समझ प्रदान करता है, बल्कि यह भी बताता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के नियंत्रण में सुधार कर पुरुषों में हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है। भविष्य में इस दिशा में और शोध के लिए प्रेरणा देता है।