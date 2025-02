World Cancer Day 2025 : लाइफ स्टाइल के ये 5 बदलाव कैंसर का जोखिम कम कर सकते हैं

5 Lifestyle Changes to Lower Cancer Risk : कैंसर दुनिया भर में सबसे घातक बीमारियों में से एक है, जो हर साल लाखों लोगों को प्रभावित करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) के अनुसार, 2020 में कैंसर के कारण लगभग 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई, जिससे यह वैश्विक स्तर पर मृत्यु दर के प्रमुख कारणों में से एक बन गया।