नींबू, हल्दी… से कैंसर को हराया, नवजोत सिंह सिद्धू ने बताया कैसे देसी चीजों से पत्नी को Cancer Free किया

कैंसर उपचार के दौरान नवजोत कौर की सख्त डाइट Navjot Kaur’s strict diet during cancer treatment सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने बताया कि उनकी पत्नी की डेली डाइट में कुछ खास चीजें शामिल थीं जो उन्होंने कैंसर (Cancer) से लड़ाई के दौरान अपनाईं। उनकी डाइट में खाली पेट नींबू पानी पीना, कच्ची हल्दी और सेब के सिरके का सेवन करना शामिल था। इसके आधे घंटे बाद वह 10-12 नीम की पत्तियां और तुलसी का सेवन करती थीं।

इसके अलावा, खट्टे फल और कद्दू, अनार, गाजर, आंवला, चुकंदर और अखरोट से बने जूस उनकी डाइट का अहम हिस्सा थे। सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने यह भी बताया कि बेरीज को उन्होंने कैंसर (Cancer) के लिए एक मजबूत औषधि माना।

सिद्धू ने बताया कि शाम के खाने में उन्होंने चावल और रोटी को पूरी तरह हटा दिया और केवल क्विनोआ दिया। सुबह की चाय में दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, गुड़ और इलायची जैसे मसाले शामिल थे।

साथ ही वह एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-कैंसर फूड्स का सेवन करती थीं। खाना केवल नारियल तेल, कोल्ड-प्रेस्ड तेल, या बादाम के तेल में पकाया जाता था। उन्हें केवल पीएच 7 स्तर वाला पानी ही दिया गया और दावा किया कि यह उनकी डाइट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था।

आयुर्वेद की मदद से कैंसर को नियंत्रित किया जा सकता है आयुर्वेद एक प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है, जो शरीर और मन के संतुलन पर आधारित है। इसमें आहार, हर्बल उपचार, औषधीय व्यायाम और ध्यान के जरिए मरीजों का इलाज किया जाता है। आयुर्वेद का उद्देश्य न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक और आत्मिक संतुलन भी बनाना है।



साथ ही चीनी और कार्बोहाइड्रेट से परहेज और उपवास का भी हिस्सा रहा।

‘अनुशासन और सख्त रूटीन से हराया कैंसर’ सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी के इलाज पर केवल कुछ लाख रुपये खर्च किए। उनका अधिकांश इलाज सरकारी अस्पतालों में हुआ, जिसमें पटियाला का गवर्नमेंट राजेंद्र मेडिकल कॉलेज भी शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने बीमारी का डटकर सामना किया। भले ही डॉक्टरों ने बहुत कम उम्मीद जताई थी।

सिद्धू ने अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त की और उम्मीद जताई कि उनके परिवार की यह यात्रा दूसरों को प्रेरित करेगी। उन्होंने कहा, “अनुशासन, साहस और एक स्वस्थ जीवनशैली से कैंसर को हराया जा सकता है।”

क्या आहार से कैंसर को हराना संभव है? Is it possible to defeat cancer with diet? विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि सही आहार कैंसर मरीजों की रिकवरी में मदद करता है, लेकिन केवल डाइट के सहारे बीमारी को हराना संभव नहीं।

आहार का सही चुनाव: मरीजों के लिए क्या है जरूरी? कैंसर (Cancer) उपचार के दौरान पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल शरीर को ताकत देता है, बल्कि इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है।

विशेषज्ञों के सुझाव: प्रोटीन से भरपूर आहार: स्वस्थ ऊतकों की मरम्मत और नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है।



लो-ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट: कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को नियंत्रित करने में सहायक।

स्वस्थ वसा: ऊर्जा का बेहतर स्रोत।

आपको बता दें कि हर मरीज की डाइट को उसके कैंसर (Cancer) के प्रकार और स्टेज के आधार पर पर्सनलाइज करना जरुरी होता है । डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।