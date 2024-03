World Kidney Day : अगर आप भी करते हैं ऐसा काम तो किडनी को हो सकता है नुकसान

World Kidney Day on 14 March : आसानी से मिलने वाली दवाएं (ओटीसी दवाएं) दर्द कम करने और सूजन को खत्म करने में तो मदद करती हैं, लेकिन इनका बिना सोचे समझे इस्तेमाल किडनी (Kidney) के लिए खतरनाक हो सकता है। यह चेतावनी विशेषज्ञों ने विश्व किडनी दिवस (World Kidney Day) से पहले दी है।

Taking medicine without medical advice can cause harm to kidneys