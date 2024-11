नौकरी के लिए बना रहे हैं Resume तो भूल से भी न करें ये गलती

Avoid This Mistake While Making Resume For Job: नौकरी के लिए रिज्यूमे बनाते वक्त भूल से भी ये गलती न करें और इन बातों का ध्यान रखें-

नई दिल्ली•Nov 10, 2024 / 12:56 pm• Shambhavi Shivani

Avoid This Mistake While Making Resume For Job: आज के समय में कॉपी पेस्ट का जमाना है। किसी से चैट करने से लेकर ऑफिस का मेल लिखने तक लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अपनी सीवी भी कॉपी पेस्ट करते हैं, तो नौकरी खतरे में पड़ सकती है। कई लोग मेहनत करके सीवी बनाने के बजाय कॉपी-पेस्ट करके सरलता से अपना काम निपटाने की कोशिश करते हैं जबकि ये प्रोफेशनली गलत है। वहीं आपकी ये चालाकी आपके व्यक्तिगत पहचान को भी धूमिल कर देता है। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि CV कैसे बनाएं।