ICAI CA Exams 2021 Live Coaching Classes: सीए परीक्षाओं के लिए 10 मई से लाइव कोचिंग होगी शुरू

ICAI CA Exams 2021 Live Coaching Classes: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आईसीएआई ने सीए एक्जाम 2021 के लिए लाइव कोचिंग क्लासेस की घोषणा की है। इंटरमीडिएट कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए परीक्षाएं 20 नवंबर 2021 और मई 2022 में होंगी। लाइव कोचिंग 10 मई, 2021 से शुरू हो जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार सीए परीक्षा के लिए ऑनलाइन क्लासेज की सुविधा ले सकता है।

Click Here For ICAI CA Intermediate Live Online Classes Schedule

Click Here For ICAI CA Final Live Online Classes Schedule

इंटरमीडिएट कोर्स के लिए पहला सत्र सुबह 7 बजे शुरू होगा और सुबह 9.30 बजे समाप्त होगा और दूसरा सत्र शाम 6 बजे शुरू होगा और रात 8.30 बजे समाप्त होगा। फाइनल कोर्स के लिए, कक्षाएं सुबह 7 बजे शुरू होंगी और 10 बजे समाप्त होंगी, और दूसरा सत्र शाम 6 बजे शुरू होगा और 9 बजे समाप्त होगा। लाइव कोचिंग क्लासेस (LCC) बैच -3 के लिए 10 मई 2021 से शुरू होगी, जो कि नवंबर 2021 और मई 2020 में होने वाले इंटरमीडिएट कोर्स और फाइनल कोर्स के छात्रों के लिए है।

CA Exams 2021 Live Coaching Classes: Schedule and Time



इंटरमीडिएट - सत्र 1 सुबह 7 से 9:30 बजे और सत्र 2 शाम 6 से 8:30 बजे तक

फाइनल सेशन - सत्र 1 सुबह 7 से 10 बजे और सेशन 2 शाम 6 से रात 9 बजे तक

सीए एक्जाम 2021 लाइव कोचिंग क्लासेस के लिए शेड्यूल डाउनलोड करने का लिंक पत्रिका डॉट कॉम के पेज पर भी शेयर किया गया है। इन कक्षाओं का उद्देश्य छात्रों को वर्तमान कोरोना महामारी जैसे समय में तैयारी करवाना है।

ICAI CA Exams 2021 Live Coaching Classes

इंटरनेट प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लाइव और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की सुविधा

कहीं भी, कभी भी स्मार्ट फोन, लैपटॉप, आईपैड, टैबलेट आदि के माध्यम से लाइव देखा जा सकता है।

कक्षाएं विषय विशेषज्ञों द्वारा ली जाएंगी।

लाइव सत्र पूरे पाठ्यक्रम को कवर करता है।

प्रश्न पूछने की सुविधा के साथ सत्र पूरी तरह से इंटरएक्टिव हैं।

बिना किसी शुल्क के सभी के लिए उपलब्ध है।

असाइनमेंट उपलब्ध है और छात्रों द्वारा डाउनलोड भी किए जा सकते हैं।

