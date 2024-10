MBBS Seats: एमबीबीएस छात्रों के लिए खुशखबरी! आगे आने वाले सालों में इन राज्यों में खुलेंगे नए मेडिकल कॉलेज

बिहार को 9 नए मेडिकल कॉलेज की भेंट (MBBS Seats in Bihar) बिहार में आने वाले वर्षों में 9 नए मेडिकल कॉलेज (9 New Medical College In Bihar) खुल सकते हैं। हालांकि, इसमें अभी दो से तीन साल का वक्त लगेगा। समस्तीपुर मेडिकल कॉलेज में अगले साल से पढ़ाई शुरू होने की संभावना है। साथ ही सारण मेडिकल कॉलेज में भी जल्द मेडिकल की पढ़ाई शुरू होगी। वहीं बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, मधुबनी, सीतामढ़ी, सीवान और जमुई के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई शुरू होने में अभी दो से तीन साल तक का समय लग सकता है। बता दें, बिहार में 9 नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल शुरू होने पर कॉलेजों की संख्या बढ़कर 20 हो जाएंगी।

महाराष्ट्र में 800 नई सरकारी एमबीबीएस की सीट्स (MBBS Seats) वहीं बात करें महाराष्ट्र की तो यहां 800 नई सरकारी एमबीबीएस सीटें बढ़ा दी गई हैं। इस वर्ष केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने महाराष्ट्र में 8 नए मेडिकल कॉलेजों को हरी झंडी दी है। केंद्र की मंजूरी के बाद राज्य में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 41 पहुंच गई है।

महाराष्ट्र में इस वर्ष एडमिशन सीजन शुरू होने से पहले ही मुंबई और नासिक में 50-50 MBBS सीटों के साथ दो मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी मिल चुकी थी। वहीं अब अंबरनाथ, गढ़चिरौली, अमरावती, वाशिम, जालना, बुलढाणा, हिंगोली और भंडारा में स्थित 8 मेडिकल कॉलेजों को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई। इस साल से यहां छात्रों को दाखिला मिलेगा।