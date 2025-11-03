ICAI CA September 2025 Result जारी, सीधे इस लिंक से देखें रिजल्ट, देखें टॉपर्स लिस्ट

Institute of Chartered Accountants of India(ICAI) ने सितंबर 2025 में आयोजित सीए परीक्षा का रिजल्ट 3 नवंबर को घोषित कर दिया है। उम्मीदवार अपने परिणाम आधिकारिक वेबसाइट icai.org या icai.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दर्ज करना होगा। साथ ही टॉपर्स लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इस खबर में टॉपर्स लिस्ट भी देखी जा सकती है।