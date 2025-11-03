ICAI CA September 2025 Result जारी, सीधे इस लिंक से देखें रिजल्ट, देखें टॉपर्स लिस्ट

ICAI CA September 2025 Result Released(Image-Freepik)
Institute of Chartered Accountants of India(ICAI) ने सितंबर 2025 में आयोजित सीए परीक्षा का रिजल्ट 3 नवंबर को घोषित कर दिया है। उम्मीदवार अपने परिणाम आधिकारिक वेबसाइट icai.org या icai.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दर्ज करना होगा। साथ ही टॉपर्स लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इस खबर में टॉपर्स लिस्ट भी देखी जा सकती है।
|AIR
|नाम
|अंक
|प्रतिशत
|1
|मुकुंद आगीवाल
|500
|83.33%
|2
|तेजस मुंदडा
|492
|82.00%
|3
|बकुल गुप्ता
|489
|81.50%
|AIR
|नाम
|अंक
|प्रतिशत
|1
|नेहा खुरवानी
|505/600
|84.17%
|2
|कृति शर्मा
|503/600
|83.83%
|3
|अक्षत बीरेंद्र नौटियाल
|500/600
|83.33%
|AIR
|नाम
|अंक
|प्रतिशत
|1
|एल. राजलक्ष्मी
|360
|90%
|2
|प्रेम अग्रवाल
|354
|88.50%
|3
|नील राजेश शाह
|353
|88.25%
फाउंडेशन परीक्षा: 16, 18, 20 और 22 सितंबर 2025
इंटरमीडिएट (ग्रुप 1): 4, 7 और 9 सितंबर 2025
इंटरमीडिएट (ग्रुप 2): 11, 13 और 15 सितंबर 2025
फाइनल (ग्रुप 1): 3, 6 और 8 सितंबर 2025
फाइनल (ग्रुप 2): 10, 12 और 14 सितंबर 2025
रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट icai.nic.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर “CA Foundation/Intermediate/Final Result” लिंक पर क्लिक करें।
उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दर्ज करें।
अब स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखेगा।
रिजल्ट को डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
