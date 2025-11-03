Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

ICAI CA September 2025 Result जारी, सीधे इस लिंक से देखें रिजल्ट, देखें टॉपर्स लिस्ट

ICAI CA September 2025 फाउंडेशन परीक्षा का आयोजन 16, 18, 20 और 22 सितंबर 2025 को किया गया था। इसके साथ ही अन्य कोर्सों का एग्जाम भी हुआ था। अब परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Nov 03, 2025

ICAI CA September 2025 Result

ICAI CA September 2025 Result Released(Image-Freepik)

Institute of Chartered Accountants of India(ICAI) ने सितंबर 2025 में आयोजित सीए परीक्षा का रिजल्ट 3 नवंबर को घोषित कर दिया है। उम्मीदवार अपने परिणाम आधिकारिक वेबसाइट icai.org या icai.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दर्ज करना होगा। साथ ही टॉपर्स लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इस खबर में टॉपर्स लिस्ट भी देखी जा सकती है।

सीए फाइनल सितंबर 2025 परीक्षा के टॉपर्स

AIRनामअंकप्रतिशत
1मुकुंद आगीवाल50083.33%
2तेजस मुंदडा49282.00%
3बकुल गुप्ता48981.50%

सीए इंटर सितंबर 2025 परीक्षा के टॉपर्स

AIRनामअंकप्रतिशत
1नेहा खुरवानी505/60084.17%
2कृति शर्मा503/60083.83%
3अक्षत बीरेंद्र नौटियाल500/60083.33%

सीए फाउंडेशन सितंबर 2025 परीक्षा के टॉपर्स

AIRनामअंकप्रतिशत
1एल. राजलक्ष्मी36090%
2प्रेम अग्रवाल35488.50%
3नील राजेश शाह35388.25%

ICAI CA September 2025: कब हुई थी आईसीएआई सीए सितंबर 2025 परीक्षा?

फाउंडेशन परीक्षा: 16, 18, 20 और 22 सितंबर 2025
इंटरमीडिएट (ग्रुप 1): 4, 7 और 9 सितंबर 2025
इंटरमीडिएट (ग्रुप 2): 11, 13 और 15 सितंबर 2025
फाइनल (ग्रुप 1): 3, 6 और 8 सितंबर 2025
फाइनल (ग्रुप 2): 10, 12 और 14 सितंबर 2025

ICAI CA September 2025 Result: ऐसे चेक कर पाएंगे रिजल्ट

रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट icai.nic.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर “CA Foundation/Intermediate/Final Result” लिंक पर क्लिक करें।
उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दर्ज करें।
अब स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखेगा।
रिजल्ट को डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

ICAI CA September 2025 Result

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

03 Nov 2025 01:48 pm

Hindi News / Education News / ICAI CA September 2025 Result जारी, सीधे इस लिंक से देखें रिजल्ट, देखें टॉपर्स लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

November School Holidays 2025: नवंबर में इतने दिन रहेगी स्कूलों की छुट्टी, देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

November School Holidays 2025
शिक्षा

Delhi HC का बड़ा फैसला, अब कम हाजिरी के कारण किसी भी लॉ छात्र को परीक्षा से नहीं रोका जाएगा

Delhi HC on Attendance
शिक्षा

India’s Richest Female cricketer: ये हैं भारत की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर्स, जानिए कितनी मिलती है सैलरी

Indias Richest Female cricketer
शिक्षा

आज जारी होगा ICAI CA September 2025 Result, सीधे इस लिंक से कर पाएंगे परिणाम चेक

ICAI CA September 2025 Result
शिक्षा

कन्नड़ साहित्य और संस्कृति की विरासत पर गर्व : डॉ. पूर्णिमा

बैंगलोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.