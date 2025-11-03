आज जारी होगा ICAI CA September 2025 Result, सीधे इस लिंक से कर पाएंगे परिणाम चेक

Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) आज, 3 नवंबर 2025 को सीए सितंबर परीक्षा का परिणाम जारी करने जा रहा है। संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट icai.org और icai.nic.in पर छात्र अपने नतीजे ऑनलाइन देख सकेंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर डालकर लॉगिन करना होगा, जिसके बाद वे अपने स्कोरकार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे। ICAI की ओर से जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, सीए सितंबर फाइनल और इंटरमीडिएट कोर्स का परिणाम दोपहर 2 बजे घोषित किया जाएगा, जबकि फाउंडेशन कोर्स का रिजल्ट शाम 5 बजे जारी होगा।