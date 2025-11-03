आज जारी होगा ICAI CA September 2025 Result, सीधे इस लिंक से कर पाएंगे परिणाम चेक

ICAI CA September 2025 Result(Image-Freepik)
Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) आज, 3 नवंबर 2025 को सीए सितंबर परीक्षा का परिणाम जारी करने जा रहा है। संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट icai.org और icai.nic.in पर छात्र अपने नतीजे ऑनलाइन देख सकेंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर डालकर लॉगिन करना होगा, जिसके बाद वे अपने स्कोरकार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे। ICAI की ओर से जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, सीए सितंबर फाइनल और इंटरमीडिएट कोर्स का परिणाम दोपहर 2 बजे घोषित किया जाएगा, जबकि फाउंडेशन कोर्स का रिजल्ट शाम 5 बजे जारी होगा।
परीक्षा कार्यक्रम की बात करें तो आईसीएआई सीए सितंबर फाउंडेशन परीक्षा 16, 18, 20 और 22 सितंबर 2025 को आयोजित की गई थी। इंटरमीडिएट ग्रुप 1 परीक्षा 4, 7 और 9 सितंबर को हुई, जबकि ग्रुप 2 की परीक्षा 11, 13 और 15 सितंबर को संपन्न हुई। वहीं, फाइनल कोर्स के लिए ग्रुप 1 परीक्षा 3, 6 और 8 सितंबर को और ग्रुप 2 परीक्षा 10, 12 और 14 सितंबर को आयोजित की गई थी।
CA फाउंडेशन परीक्षा: 16, 18, 20 और 22 सितंबर 2025
CA इंटरमीडिएट (ग्रुप 1): 4, 7 और 9 सितंबर 2025
CA इंटरमीडिएट (ग्रुप 2): 11, 13 और 15 सितंबर 2025
CA फाइनल (ग्रुप 1): 3, 6 और 8 सितंबर 2025
CA फाइनल (ग्रुप 2): 10, 12 और 14 सितंबर 2025
ICAI रिजल्ट देखने के लिए अभ्यर्थियों को आईसीएआई की वेबसाइट icai.nic.in पर जाना होगा। वहां संबंधित लिंक पर क्लिक करने के बाद वे अपने रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर स्क्रीन पर परिणाम दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग