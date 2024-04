MBBS: भारत का ये Medical College है नीट टॉपर्स की पहली पसंद, देखें फीस और कटऑफ

देश का बेस्ट मेडिकल कॉलेज है एम्स (India Best Medical College)

एनआईआरएफ रैंकिंग ने 2023 में एम्स को 94.32 स्कोर के साथ पहला रैंक प्रदान किया। मेडिकल क्षेत्र में आने वाले छात्रों के लिए एम्स टॉप चॉइस है। हालांकि, एमबीबीएस के लिए देश का बेस्ट मेडिकल कॉलेज (India’s Best Medical College For MBBS) होने के बावजूद यहां की फीस बहुत कम है। मिली जानकारी के अनुसार, एम्स दिल्ली में एमबीबीएस की एकेडमिक व अन्य फीस 1628 रुपये है। जबकि हॉस्टल सहित अन्य फीस 4228 रुपये है।