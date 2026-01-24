Panchayat Sachiv Bharti: युवाओं के पास पंचायत सचिव बनने का मौका, बस होनी चाहिए ये योग्यता, 70000 सैलरी

पंचायत सचिव पद के लिए वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 12वीं की परीक्षा पास की हो। इसके अलावा कंप्यूटर पर हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग का सामान्य ज्ञान होना भी जरूरी है। वहीं आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, जबकि अधिकतम आयु 37 वर्ष से कम तय की गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 को आधार मानकर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट भी मिलेगी। बिहार के बीसी और ईबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ-साथ महिलाओं को अधिकतम उम्र में 3 साल की छूट दी जाएगी। वहीं, एससी और एसटी वर्ग को 5 साल और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 साल तक की छूट का लाभ मिलेगा।