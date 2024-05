Exams In June: सिर पर है ये 3 बड़ी परीक्षाएं, कैसे दूर होगा स्ट्रेस…देखें यहां

Exams In June: जून के महीने में बहुत सी बड़ी व राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं हैं। ऐसे में कई छात्रों को स्ट्रेस हो जाता है।

नई दिल्ली•May 31, 2024 / 11:47 am• Shambhavi Shivani

Exams In June: परीक्षा की तैयारी के बीच तनाव होना मामूली बात है। लेकिन इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये दौर परीक्षाओं का हैं। आने वाले समय में कई सारी बड़ी परीक्षाएं हैं, जैसे कि यूपीएससी प्रीलिम्स, यूजीसी नेट आदि। ऐसे में बड़ी संख्या में छात्र इन परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इनमें से कई छात्रों के ऊपर परीक्षा जल्द-से-जल्द क्रैक करने का प्रेशर होता है, जाहिर है तनाव तो होगा ही। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे, जिससे आप परीक्षाओं के बीच एंग्जायटी (How To Tackle With Anxiety During Exams) से बचेंगे।

कैसे करें तनाव से बचाव (How To Tackle With Anxiety During Exams) गार्डन और पेड़-पौधों के बीच समय बीताएं

सोशल मीडिया का उपयोग न करें

सुसाइड जैसे विचार आने पर घर के किसी सदस्य या दोस्तों से बात करें

भरपूर नींद लें

शरीर को हाइड्रेटेड रखें यह भी पढ़ें क्या आर्ट्स या साइंस स्ट्रीम वाले कर सकते हैं MBA? जून महीने में कौन-कौन सी परीक्षाएं हैं (Exams In June) जून के महीने (Exams In June) में बहुत सी बड़ी व राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं हैं। 16 जून को यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा (UPSC Prelims Exam 2024) ऑफलाइन मोड में है। वहीं जून में सीएसआईआर यूजीसी नेट की परीक्षा भी है। इसका आयोजन 25, 26 और 27 जून को किया जाएगा। वहीं, यूजीसी नेट की परीक्षा (UGC NET Exam Date 2024) जून महीने में 18 तारीख को आयोजित की जा रही है। जून के महीने (Exams In June) में बहुत सी बड़ी व राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं हैं। 16 जून को यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा (UPSC Prelims Exam 2024) ऑफलाइन मोड में है। वहीं जून में सीएसआईआर यूजीसी नेट की परीक्षा भी है। इसका आयोजन 25, 26 और 27 जून को किया जाएगा। वहीं, यूजीसी नेट की परीक्षा (UGC NET Exam Date 2024) जून महीने में 18 तारीख को आयोजित की जा रही है। पढ़ना जारी रखे