Honey Trap Entry in UP election : प्रत्याशी से वीडियो कॉल पर युवती ने की अश्लील चैट, अब कर रही ये डिमांड

Honey Trap Entry in UP election : Entry in UP election : जौनपुर की माधवगढ़ विधानसभा सीट (Madhavgarh Assembly Seat) से चुनाव लड़ रहे एक निर्दलीय प्रत्याशी ने हनी ट्रैप में फंसाने का केस दर्ज कराया है। पीड़ित नेता का आरोप है कि एक अनजान फोन नंबर से उनके पास वीडियो कॉल आई थी। युवती ने उनसे अश्लील बात (Obscene Chat) करनी शुरू कर दीं। युवती अब अश्लील फोटो भेजकर ब्लैकमेल (Blackmailing) कर रही है।

लखनऊ Published: March 03, 2022 01:27:50 pm

Honey Trap Entry in UP election : जौनपुर की माधवगढ़ विधानसभा सीट (Madhavgarh Assembly Seat) से चुनाव मैदान में उतरे एक निर्दलीय प्रत्याशी को हनी ट्रैप (Honey Trap ) में फंसाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। प्रत्याशी का आरोप है कि एक लड़की ने फोन पर अश्लील चैट (Obscene Chat) करने के बाद उन्हें एक अश्लील फोटो भेजा है। उसके बाद से युवती उन्हें ब्लैकमेल (Blackmailing) कर पैसों की डिमांड कर रही है। इस मामले में खुद प्रत्याशी ने लखनऊ के विभूतिखंड थाने में युवती के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित नेता जी की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है। लखनऊ के एडीसीपी (पूर्व) कासिम अब्दी ने बताया है कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।

Honey Trap Entry in UP election : प्रत्याशी से वीडियो कॉल पर युवती ने की अश्लील चैट।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में हनी ट्रैप की भी एंट्री हो गई है। जौनपुर की माधवगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे एक निर्दलीय प्रत्याशी ने मतदान से पहले एक युवती पर हनी ट्रैप में फंसाने का मामला दर्ज कराया है। पीड़ित नेता का आरोप है कि एक अनजान फोन नंबर से उनके पास वीडियो कॉल आई थी। उन्होंने वीडियो कॉल अटेंड की तो दूसरी तरफ से एक युवती बात कर रही थी। पहले इधर-उधर की बात करने के बाद युवती ने उनसे अश्लील बात करनी शुरू कर दीं। फोन कटते ही युवती की तरफ से उन्हें अश्लील फोटो भेजी गई।

