UP Assembly Election 2022: भाजपा प्रत्याशी दयाशंकर ने मुख्तार अंसारी से बताया जान को खतरा, हत्या की साजिश का आरोप

उत्तर प्रदेश विधानसभा के छठे चरण के चुनाव के बीच बलिया जिले की नगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी व प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह के काफिले पर दुबहर थाना इलाके के आखार में हमला हुआ है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा के छठे चरण के चुनाव (Uttar Pradesh Assembly Election 2022) के बीच बलिया जिले की नगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी व प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह (Dayashankar Singh) ने मुख्तार अंसारी से अपनी जान को खतरा बताया है। दरअसल, दुबहर थाना इलाके के आखार में उनके काफिल पर हमला हुआ है। हमले में उनके साथ चल रहे भाजपा नेता टुनजी पाठक का वाहन बुरी तरह खराब हो गया।

