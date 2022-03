UP Assembly Election 2022: पढ़ाई के नाम पर सिर्फ 5वीं और 12वीं पास हैं नेता जी, छठे चरण के 3 उम्मीदवार निरक्षर

तीन मार्च को विधानसभा चुनाव के छठे चरण के लिए मतदान होगा। यह मतदान पूर्वी यूपी के जिलों के लिए होगा। छठे चरण में कई ऐसे प्रत्याशी हैं, जिनपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो कई ऐसे भी हैं जिनकी योग्यता इंटरमीडिएट या इससे भी कम है। तीन मार्च को भाजपा, सपा , कांग्रेस, बसपा समेत कई दलों के प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। लेकिन इस बीच उन्हें वोट करने से पहले जान लें कि कौन कितना पढ़ा लिखा है।

UP Election 2022 Educational Qualification of Candidates of 6th Phase