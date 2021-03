West Bengal Assembly Elections 2021: ममता ने पीएम मोदी पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 ( West Bengal Assembly Elections 2021) के पहले चरण में 30 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। इस बीच सीएम ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि राज्य में चुनाव हो रहा है और पीएम बांग्लादेश में बंगाल पर भाषण दे रहे हैं।

खड़गपुर में चुनावी रैली के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के समय जब एक बांग्लादेशी अभिनेता हमारी रैली में शामिल हुए थे तो भाजपा ने वहां की सरकार से बात कर उनका वीजा कैंसिल करा दिया था। अब पीएम एक समुदाय के वोट पाने बांग्लादेश में हैं। उनका भी वीजा निरस्त क्यों नहीं होना चाहिए?

हम चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि यहां चुनाव चल रहे हैं और वे (प्रधानमंत्री मोदी) बांग्लादेश जाते हैं और बंगाल पर व्याख्यान देते हैं। यह चुनाव आचार संहिता का पूरी तरह उल्लंघन है।

Elections are underway here and he (PM) goes to Bangladesh and lectures on Bengal. It is a total violation of code of conduct of the election: West Bengal CM & TMC leader Mamata Banerjee in Kharagpur. pic.twitter.com/dallgHZcji