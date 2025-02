NIT Civil Engineering Cut-off: Check Last Year's Scores

This Year’s Cutoff to be Released Soon JoSAA (Joint Seat Allocation Authority) will soon release the cutoff for the Civil Engineering branch of NITs for 2025. Once released, you can check it on the official JoSAA website: josaa.nic.in. This year’s cutoff will be determined considering last year’s cutoff and the current number of seats in NITs.

Last Year’s Cutoff (NIT Cut off 2024) Check here the NIT cutoff 2024 for B.Tech Civil Engineering, Open Category, Gender-Neutral Round: NIT Jalandhar Opening Rank- 46533 Closing Rank- 59226 MNIT Jaipur Opening Rank- 16373

Closing Rank- 27906 MANIT Bhopal Opening Rank- 24051 Closing Rank- 37767 MNNIT Allahabad Opening Rank- 18477 Closing Rank- 24119 NIT Agartala Opening Rank- 153525 Closing Rank- 187101 NIT Calicut Opening Rank- 25853

Closing Rank- 35519 NIT Delhi Opening Rank- 24991 Closing Rank- 29986 NIT Durgapur Opening Rank- 26676 Closing Rank- 38543 NIT Goa Opening Rank- 89452 Closing Rank- 89452 NIT Hamirpur Opening Rank- 62609

Closing Rank- 93979 NIT Karnataka Surathkal Opening Rank- 10933 Closing Rank- 25282 NIT Meghalaya Opening Rank- 169930 Closing Rank- 169930 NIT Patna Opening Rank- 35673 Closing Rank- 43793

NIT Puducherry Opening Rank- 138928 Closing Rank- 179397 NIT Raipur Opening Rank- 44737 Closing Rank- 66364 NIT Sikkim Opening Rank- 521497 Closing Rank- 662775 NIT Arunachal Pradesh Opening Rank- 170871

Closing Rank- 170871 NIT Jamshedpur Opening Rank- 36595 Closing Rank- 44878 NIT Kurukshetra Opening Rank- 9853 Closing Rank- 38020 NIT Manipur Opening Rank- 120347 Closing Rank- 214834 NIT Mizoram Opening Rank- 308944

Closing Rank- 360908 NIT Rourkela Opening Rank- 25338 Closing Rank- 32946 NIT Silchar Opening Rank- 25665 Closing Rank- 73624 NIT Tiruchirappalli Opening Rank- 19131 Closing Rank- 30998 NIT Uttarakhand Opening Rank- 47559

Closing Rank- 55671 NIT Warangal Opening Rank- 12913 Closing Rank- 27249 SVNIT Surat Opening Rank- 15504 Closing Rank- 39629 VNIT Nagpur Opening Rank- 25756 Closing Rank- 34823 NIT Andhra Pradesh Opening Rank- 40662