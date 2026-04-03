AIMIM Releases List of 12 Candidates for West Bengal Elections 2026

AIMIM released its first list of 12 candidates for West Bengal Assembly Elections (Photo: IANS)
WestBengal Elections 2026: Ahead of the West Bengal Assembly elections, Asaduddin Owaisi’s party, All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM), has released its first list of candidates. The initial list includes 12 उम्मीदवार (candidates).
For this election, AIMIM has formed an alliance with Humayun Kabir’s Janata Unnayan Party. Both Owaisi and Kabir have also intensified their campaign efforts.
Candidate List (First Phase)
Asansol: Danish Aziz
Sujapur: Rezaul Karim
Raghunathganj: Imran Soanki
Kandi: Misbahul Islam Khan
Mothabari: Mohammed Mostahid Haque
Nalhati: Haji Ansar SK Sab
Morari: Tasir SK Sahab
Barasat: Monaem Sardar
Karandighi: Mehbub Alam
Suti: Asadul SK
Basirhat South: Shabana Parvin
Habra: Asik Raj Mondal
