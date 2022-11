इस OTT प्लेटफॉर्म पर धमाकेदार एंट्री करेगी ऋषभ शेट्टी की Kantara, रिलीज डेट आई सामने

Kantara OTT Release Date : ऋषभ शेट्टी के निर्देशन में बनी फिल्म कंतारा (Kantara) ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाकेदार एंट्री करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिल्म को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया जाएगा।

Kantara OTT Release Date : ऋषभ शेट्टी (Rishabh Shetty) की फिल्म 'कंतारा' (Kantara) बॉक्स ऑफिस पर लगातार सफलता के झंडे गाढ़ रही है। फिल्म को रिलीज हुए करीब डेढ़ महीने हो चुके हैं, लेकिन लोगों पर से फिल्म का क्रेज अभी भी कम होता नहीं दिख रहा है। इस फिल्म ने सिर्फ इंडिया में सभी भाषाओं में रिलीज होकर 300 करोड़ के करीब का आकड़ा छू लिया है। वहीं अब वर्ल्डवाइड ये फिल्म (Kantara) जल्द ही 400 करोड़ के क्लब में शामिल होगी। इस बीच अच्छी खबर ये है कि फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म (Kantara OTT Release) पर धमाकेदार एंट्री करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं मेकर्स ने रिलीज डेट का ऐलान भी कर दिया है। फिल्म को कन्नड़, तेलुगु, तमिल, हिंदी और मलयालम भाषा में रिलीज किया जाएगा।

