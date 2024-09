आईएमडी मौसम पूर्वानुमान: दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी की राह पर, जाते-जाते मचाएगा तबाही

यह भी पढ़ें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे: पेट्रोलिंग टीम को देख भागे कार सवार, पुलिस की जांच में हुआ बड़ा खुलासा IMD weather forecast Southwest monsoon on its way back मौसम विभाग के अनुसार आज रात का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने का अनुमान है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी।‌ 20 प्रतिशत बूंदाबांदी होने की संभावना है। इस दौरान 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आज रात का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने का अनुमान है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी।‌ 20 प्रतिशत बूंदाबांदी होने की संभावना है। इस दौरान 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है।

कैसा रहेगा इटावा में 25 सितंबर का मौसम? IMD weather forecast Southwest monsoon on its way back बुधवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। 25 प्रतिशत बूंदाबांदी होने की संभावना है। रात में भी हल्की-फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है।‌ तेज हवाएं भी चलने की संभावना है। तापमान 26 डिग्री से 33 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।