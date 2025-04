Public holidays: आज शाम से लगातार तीन दिन बंद रहेंगे बैंक, निपटा लें जरूरी काम, मंगलवार को होगा कार्य

Banks closed for three consecutive days from today evening, complete your important work बैंक को बैंक यूनियन से जारी अवकाश तालिका के अनुसार बैंकों में तीन दिन की लगातार छुट्टी रहेगी। अब मंगलवार को खुलेगा। सोमवार के दिन सरकारी कार्यालयों में एक दिन की छुट्टी की गई है। स्कूल, कॉलेज, सभी सरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

इटावा•Apr 11, 2025 / 03:16 pm• Narendra Awasthi

Banks closed for three consecutive days from today evening, complete your important work इटावा में आज शाम से सभी बैंकों में अगले तीन दिनों के लिए छुट्टी हो जाएगी। अब मंगलवार को बैंकों में कामकाज होगा। बैंक यूनियन से जारी अवकाश तालिका के अनुसार 12 और 13 अप्रैल की छुट्टी का लाभ मिल रहा है। 14 अप्रैल को भी सार्वजनिक अवकाश है। इस दिन सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय, बैंक में छुट्टी रहेगी। 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे का अवकाश रहेगा। ‌