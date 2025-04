कांग्रेस प्रत्याशी आलोक मिश्रा बोले- खड़गे साहब, राहुल गांधी मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक बेटा बीजेपी में दूसरा सपा में…

Big statement of Congress candidate Alok Mishra, one son in BJP and other in SP of city president कानपुर से 2024 के लोकसभा प्रत्याशी आलोक मिश्रा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में विस्फोटक बयान दिया है। यह बयान उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने दिया है।

कानपुर•Apr 10, 2025 / 05:17 pm• Narendra Awasthi

Big statement of Congress candidate Alok Mishra, one son in BJP and other in SP of city president कानपुर में कांग्रेस नेता आलोक मिश्रा के कांग्रेस के 84वां अधिवेशन में दिया गया बयान चर्चा में बना है। जिसमें उन्होंने कहा कि जिसका एक बेटा भाजपा में और दूसरा सपा में है। क्या हुआ कांग्रेस शहर अध्यक्ष होने लायक है? उन्होंने यह सवाल खड़गे साहब और राहुल गांधी के नाम को संबोधित करते हुए किया। कांग्रेस का 84वां अधिवेशन गुजरात के अहमदाबाद में चल रहा है। इस मौके पर आलोक मिश्रा ने अपने विषय में भी जानकारी दी बोले वह 1982 से कांग्रेस में है। हम लोग भाजपा से बाद में लड़ते हैं कांग्रेस के अंदर ही आपस में लड़ाई होती है।