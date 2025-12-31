मौसम विभाग की चेतावनी: आज रात से इन जिलों में बारिश की संभावना, कानपुर लगातार दूसरे दिन सबसे ठंडा जिला

Rain warning in these districts from tonight मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में पश्चिमी हवाओं का प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है।‌ दोपहर तक आसमान में घना कोहरा और बादल छाए रहेंगे। कल 1 जनवरी को भी घना कोहरा छाया रहेगा। सुबह के समय उत्तर प्रदेश के पश्चिमी राज्यों में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान घना कोहरा भी छाया रहेगा। 31 दिसंबर की रात से 2 जनवरी तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञ ने सतर्क रहने की सलाह दी है। नया साल 2026 की शुरुआत बारिश से हो सकती है। लेकिन कानपुर मंडल में बारिश की कोई संभावना नहीं है।