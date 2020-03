SHSB admit card 2020: ANM, लैब तकनीशियन और विभिन्न परीक्षाओं के एडमिट कार्ड जारी

राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी, बिहार (State Health Society, Bihar) ने एएनएम, लैब टेक्नीशियन, कम्युनिटी नर्स केस मैनेजर, रीजनल नर्सिंग कंसल्टेंट, साइकियाट्रिक नर्स, बायोमेडिकल इंजीनियर, रीजनल प्रोग्राम मैनेजर और रीजनल एम एंड ई ऑफिसर, डेंटल टेक्नीशियन, ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट के लिए एडमिट कार्ड (admit card for ANM, Lab Technician, Community Nurse Case Manager, Regional Nursing Consultant, Psychiatric Nurse, Biomedical Engineer, Regional Program Manager and Regional M&E Officer, Dental Technician, Audiologist & Speech Therapist, Optometrist, DEIC Manager-Cum-Coordinator, Physiotherapist, District Epidemiologists, Psychologist and Early Interventionist cum & Special Educator examination) जारी किए हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट, DEIC मैनेजर-कम-कोऑर्डिनेटर, फिजियोथेरेपिस्ट, डिस्ट्रिक्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और अर्ली इंटरवेंशनिस्ट कम & स्पेशल एजुकेटर परीक्षा के एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

जिन उम्मीदवारों ने बिहार एसएचएस भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे बिहार एसएचएस की आधिकारिक वेबसाइट - https://admitcards.online-ap1.com/SHSB_Admit_Card/ - पर जाकर अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं।

ऐसे करें डाउनलोड

उम्मीदवार बिहार एसएचएस एडमिट कार्ड 2020 की जांच और डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं।

1. बिहार SHS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं - statehealthsocietybihar.org

2. होमपेज पर उस लिंक पर क्लिक करें जिसमें एडमिट कार्ड, एडिट के लिए मॉक टेस्ट और सिलेबस लिखा हो। नंबर SHSB-08/2019, 11/2019 और 12/2019 ”

3. यह बिहार एसएचएस वेबसाइट के एक नए पृष्ठ पर निर्देशित किया जाएगा।

4. लॉगिन करने के लिए आपको अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी

5. आपका बिहार SHS एडमिट कार्ड 2020 स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा



6. डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए अपने बिहार एसएचएस एडमिट कार्ड 2020 का प्रिंट आउट लें

उम्मीदवार अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट से या नीचे दिए गए प्रत्यक्ष लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।

बिहार एसएचएस एडमिट कार्ड 2020 डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक