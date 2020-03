Covid-19 के प्रकोप के कारण एसएससी की शेष परीक्षा हो रद्द

कोविद -19 के प्रकोप के कारण देशभर में लॉकडाउन किया गया है। ऐसे में अब महाराष्ट्र के शिक्षक चाहते हैं कि राज्य सरकार आखिरी एसएससी पेपर को स्थगित करने के बजाय रद्द कर दे।

राज्य शिक्षा विभाग ने 23 मार्च को निर्धारित भूगोल के अंतिम एसएससी पेपर की घोषणा की थी, जिसे स्थगित कर 31 मार्च के बाद घोषित किया (state education department had announced the last SSC paper of Geography, scheduled for March 23, will be postponed and a fresh date announced after March 31) । चूंकि लॉकडाउन को 21 दिन बढ़ा दिया गया है, इसलिए परीक्षा 15 अप्रैल से पहले होने की संभावना नहीं है।



शिक्षकों के अनुसार एक साल के लिए, बोर्ड केवल पांच विषयों के आधार पर छात्रों को स्कोर कर सकता है। चूंकि वे इतिहास परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, बोर्ड उन्हें औसत स्कोर के आधार पर समूह को उत्तीर्ण करने की अनुमति दे सकता है।" इधर बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें अभी तक शिक्षकों से आधिकारिक अनुरोध नहीं मिला है।