Exam Syllabus: समादेष्टा, कृषि अनुसंधान, कृषि व मूल्यांकन अधिकारी-2020 के पाठ्यक्रम हुए जारी

राजस्थान लोक सेवा आयोग Rajasthan Public Service Commission (RPSC) आयोजित की जाने वाली कृषि अधिकारी संवीक्षा परीक्षा 2020 (Agriculture Officer Scrutiny Examination 2020) सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस वेबसाइट पर जारी कर दिए गए। आयोग संयुक्त सचिव नीतू यादव ने बताया कि कृषि विभाग में कृषि अनुसंधान अधिकारी, कृषि अनुसंधान अधिकारी (कृषि रसायन), गृह व रक्षा विभाग में उप समादेष्टा (Agricultural Research Officer in Agriculture Department, Agricultural Research Officer (Agricultural Chemicals), Deputy Ambassador in Home and Defense Department) के पदों पर होने वाली संवीक्षा परीक्षा और आयोजना व मूल्यांकन विभाग में मूल्यांकन अधिकारी के पदों के लिए होने वाली संवीक्षा परीक्षा 2020 होनी है।

पाठयक्रम वेबसाइट पर प्रसारित कर दिए गए हैं

आयोग की वेबसाइट www.rpsc.rajasthan.gov.in पर परीक्षाओं के पाठ्यक्रम देख सकते हैं। पदों के लिए होने वाली संवीक्षा परीक्षा 2020 के लिए पाठयक्रम वेबसाइट पर प्रसारित कर दिए गए हैं। आरपीएससी ने उप समादेष्टा संवीक्षा परीक्षा-2020, कृषि अनुसंधान अधिकारी संवीक्षा परीक्षा और कृषि अधिकारी संवीक्षा परीक्षा, 2020 तथा मूल्यांकन अधिकारी-2020 के पाठ्यक्रम (RPSC has taken the Deputy Samkshetra Scrutiny Examination -2020, Agricultural Research Officer Scrutiny Examination and Agriculture Officer Scrutiny Examination, 2020 and Assessing Officer -2020.) जारी कर दिए हैं।

यहां देखे लिंक : www.rpsc.rajasthan.gov.in