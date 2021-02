SSC CGL Tier 2 की Answer Key जारी, जानिए कैसे करें डाउनलोड

SSC CGL 2 Final Answer Key 2021: कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससी सीजीएल टीयर 2 (SSC CGL2) की ऑनलाइन परीक्षा के प्रश्न पत्रों के साथ फाइनल आंसर की अपलोड की है। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर उम्मीदवार एसएससी सीजीएल टीयर 2 आंसर सीट डाउनलोड कर सकते हैं।

Sarkari Naukri: सीनियर रेजिडेंट के रिक्त पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें अप्लाई

एसएससी द्वारा जारी नोटिस के अनुसार आंसर सीट 28 फरवरी 2021 से 20 मार्च 2021 तक उपलब्ध है। इस बीच कभी भी फाइल को डाउनलोड किया जा सकता है। लेकिन 20 मार्च के बाद फाइल को वेबसाइट से हटा लिया जाएगा। हमने SSC CGL 2 फाइनल आंसर की लिंक नीचे दी है। आप लिंक के माध्यम से, सीधे एसएससी 2 फाइनल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।

Indian Army Recruitment 2021: सेना में टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के लिए नोटिफिकेशन जारी

ऐसे करें आंसर की डाउनलोड

आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in. पर जाएं। इसके बाद ‘Combined Graduate Level Examination (Tier-II) 2019: Uploading of Final Answer Keys along with Question Paper(s) वाले लिंक पर क्लिक करें। यहां आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी। मांगी गई जानकारी भरते ही डाउनलोड का ऑप्सन आ जाएगा भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें।

FCI Recruitment 2021: असिस्टेंट जनरल मैनेजर सहित विभिन्न पदों पर निकली भर्ती

(आंसर की देखने के लिए यहां क्लिक करें)